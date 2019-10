Punctele Gastronomice Locale au devenit realitate

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, a declarat, pentru B1 TV, ca discursul premierului demis, Viorica Dancila, despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis este de o „stupizenie absoluta”. In opinia lui Paleologu, șantajul cu suspendarea președintelui este șantajul penalilor și…

- Biserica Ortodoxa Romana nu vrea ca povestea acestor moaste sa fie asociata cu Bulgaria sau Serbia. "Toate aceste informatii par ocultate cu buna stiinta. BOR vrea ca poporul sa o asocieze pe Sf. Paraschiiva doar cu Moldova si ortodoxia romaneasca"

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea a publicat orarele și traseele celor șase autobuze speciale destinate transportului de elevi. La traseul 2, dând curs unor solicitari, s-a efectuat deja o modificare, în sensul introducerii unei noi stații, pe str. Tauțului (la intersecția cu str.…

- Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, a susținut in fața Comisiei Juridice a Senatului ca nu a fost niciodata chemat la audieri de catre organele de ancheta și ca solicitarea de urmarire penala asupra sa reprezinta de fapt o razbunare personala din partea unui funcționar public, anunța MEDIAFAX.„Faptul…

- Primele 13 proiecte de hotarare privind supraimpozitarea cladirilor lasate in paragina au starnit discutii vineri, in sedinta Consiliului Local Brasov. Astfel, inainte de a se vota actele normative, consilierul local Cristian Macedonschi (FDGR) a declarat ca proprietarii au primit recent…

- Noutatea acestui scurt roman rezida in modul in care este construit, intertextual, continand fragmente de versuri din Florile raului de Charles Baudelaire, din poemele lui Louis Aragon, transpuse sub forma de proza, si din eseul lui Antonin Artaud Van Gogh, sinucisul societatii, integrate perfect in…

- Calendarul lui Halep din 2018 si 2019 include zece turnee la care romanca a participat in ultimii doi ani. In doar patru dintre aceste competitii, „Simo“ a reusit sa-si imbunatateasca rezultatele in actuala stagiune.

- In al doilea trimestru din 2019, amenințarile complexe și persistente (APT) au inclus o serie de operațiuni vizand sau fiind localizate in Orientul Mijlociu și Coreea de Sud. O mare parte a activitații s-a concentrat pe spionaj cibernetic sau caștig financiar, dar a existat cel puțin o campanie care…