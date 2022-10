PUD-ul celor de la Orient Construct Decor care construiesc in statiunea Mamaia se afla in consultare publica (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a eliberat doua certificate de urbanism pentru Carzo Estival SRL, care doreste sa investeasca in statiunea Mamaia, zona restaurant Estival. Mai precis, prin certificatele eliberate in data de 6 septembrie, firma doreste desfiintarea corpurilor existente C1, C2, C3, C4 si construirea…

- Exclusiv ENB Aliment SRL prin Orhan Apti a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta pentru investitia pe care o doreste realizata in statiunea Mamaia, zona teren sport Comandor. Este vorba de elaborarea unui PUD in vederea stabilirii conditiilor de construire a unui imobil S P 5 8E…

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta publica, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli…

- Beneficiarul investitiei este societatea MG Tour SRL, controlata de Mircea Dobre, fost viceprimar PSD al municipiului Constanta Cifra de afaceri raportata in anul 2021 a fost de 2.283.118 de lei, profit de 686.662 de lei, datorii de 588.910 de lei si zece angajati Autorizatia de construire cu numarul…

- Un nou Plan Urbanistic de Detaliu a fost lansat in consultare publica de Primaria Constanta Acesta vizeaza un imobil de pe strada Aristide Karatzali nr.8 din Peninsula Constantei Initiatorul PUD ului este Dragos George Teodorescu iar elaborator World Agora Design SRL si urbanist Mihaela Pusnava Cei…

- Stațiunile de pe litoralul romanesc incep sa se dezvolte, cel puțin imobiliar vorbind. Pana de curand Mamaia era aleasa de antreprenori, construindu-se aici hoteluri sau complexuri rezidențiale. Dar anul 2022 aduce o mare surpriza pentru toata lumea. Decalrata in 2018 de interes național, stațiunea…

- Inproiect SRL a realizat un Plan Urbanistic de Detaliu pentru desfiintarea hotelului si construirea imobilului de 10 etaje cu functiunea de apartamente de vacanta Publicul interesat poate transmite observatii asupra documentatiilor existente pe site ul municipalitatii pana la data de 27.07.2022 in atentia…

- Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil P 2E Eth unitati de cazare in statiunea Mamaia, lansat in consultare publica Imobilul care a generat PUD este Complexul Aurora Initiatorul PUD ului este Aurora Mamaia SRL iar elaborator Expaco SRL Primaria Constanta a lansat in consultare publica…