PSD lansează platforma www.alaturidetine.ro In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma a devenit deja funcționala, ea deschizandu-se inca de ieri dupa amiaza. In … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma…

- Germania, alaturi de alte state ale Europei, este afectata de epidemia de Covid-19. Mitropolia Ortodoxa Romana a Germaniei, Europei Centrale și de Nord vine in sprijinul comunitaților de romani din aceasta țara prin mai multe proiecte adoptate la nivel eparhial și parohial.Unul dintre acestea…

- Guvernul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), anunta lansarea platformei digitale https://aici.gov.ro/home, conceputa ca un drept intermediar pentru inregistrarea documentelor adresate institutiilor publice care nu au un sistem propriu de registratura online. Potrivit…

- Platforma online de rezervari de cazare la gazde individuale — Airbnb — extinde perioada în care utilizatorii pot anula rezervarile fara nicio plata, în conextul situației actuale legate de pandemia COVID-19 și anunța lansarea unui fond de 250 de milioane de dolari pentru plata…

- Ziarul Unirea Aprozarul Virtual CiuGOODean – Primaria celei mai SMART comune lanseaza oficial PRIMA platforma virtuala de promovare a producatorilor locali din Alba Primaria Comunei Ciugud nu inceteaza niciodata sa surprinda prin inovare in ceea ce privește tehnologia. Astfel, in actualul context epidemiologic,…

- QNAP colaboreaza cu partenerul CAYIN Technology pentru a furniza prin serverul NAS noua soluție inteligenta CAYIN CMS Station pentru o rețea de afișaj digital. Soluția pentru afișaj inteligent integreaza serverul de administrare a conținutului (CMS) CAYIN Digital Signage intr-un NAS QNAP, permițandu-le…