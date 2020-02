PSD sustine ca este obligatia premierului desemnat sa demonstreze ca are sustinerea Parlamentului pentru formarea Guvernului, iar Ludovic Orban incearca inutil sa dea vina pe parlamentarii social-democrati.



"Este obligatia premierului desemnat sa demonstreze ca are sustinerea Parlamentului pentru formarea Guvernului. Obisnuit cu nemunca, Ludovic Orban incearca inutil sa dea vina pe parlamentarii PSD ca nu ii iese jocul de-a anticipatele. PSD a venit la consultarile de la Cotroceni cu o propunere serioasa de premier, capabil sa coaguleze o sustinere majoritara in Parlamentul Romaniei",…