Protocol de colaborare între Fondul Român de Contragarantare și ADAA Fondul Roman de Contragarantare SA (FRC) a semnat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton – ADAA un protocol de colaborare și promovare comuna a activitaților lor și a programelor guvernamentale cu scopul diseminarii informațiilor utile in randul antreprenorilor și beneficiarilor individuali de finanțari, deopotriva. Prin acest protocol de colaborare, parțile inițiaza și participa la acțiuni proprii și comune de promovare, atat la nivel local, regional, cat și la nivel național, cu scopul creșterii nivelului de informare in randul reprezentanților sectorului antreprenorial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

