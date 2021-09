Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 16 ani din Capitala a fost reținut de oamenii legii pentru ca ar fi comis mai multe furturi.Pe parcursul lunii august acesta ar fi sustras din scarile blocurilor de locuit patru biciclete.

- Doi tineri in varsta de 18 de ani au fost reținuți de oamenii legii fiind suspectați de savarșirea unui jaf. Poliția a fost sesizata de angajata unui magazin amplasat pe strada Miorița din cartierul Telecentru al Capitalei.

- Se anunța proteste de amploare in Capitala. Deja zeci de persoane au venit sa iși strige nemulțumirile in strada. Oamenii sunt revoltați legați de o posibila decizie a Guvernului privind de vaccinarea obligatorie. Ei spun ca o astfel de masura ar fi un abuz și acuza ca aceasta ar fi, de asemenea, discriminatorie.Șeful…

- Pe strada Ghidigeni din sectorul 5 al Capitalei, locatarii sunt nevoiți sa astupe singuri gropile, asta pentru ca aceasta strada nu a fost niciodata asfaltata.Locuitorii suporta praful, iar atunci cand ploua, apa le intra in curți. Daca asfalt nu au, oamenii carpesc gropile cu caramizi.Reporter: Strada…

- Zeci de persoane au participat, duminica, la protestul organizat de mai multe asociatii la Palatul Cotroceni si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa intevina pentru a salva Rosia Montana. ”Uniti, salvam Rosia Montana” scandeaza protestatarii. ”Rosia Montana a devenit elefantul nevazut din incapere”,…

- Zeci de parinți au venit sa protesteze chiar in aceste momente, la școala din Ciolpani, nemulțumiți fiind de modul in care a acționat directoarea, dar și profesorii, in cazul fetei de 15 ani. Unii dintre ei sunt insoțiți de copii. Oamenii spun ca se incearca mușamalizarea cazului. In plus, parinții…