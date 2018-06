Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de persoane participa, duminica seara, la nou protest in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile din justitie. Oamenii spun ca le este teama ca guvernantii vor dezincrimina abuzul in serviciu, astfel incat Liviu Dragnea sa „scape curat”.

- Timișorenii sunt așteptați sa protesteze din nou duminica in Piața Victoriei de la ora 19.00. Pericolul iminent este acum o Ordonanța de Urgența prin care sa fie dezincriminat abuzul in serviciu, fapta pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare.

- Cateva mii de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- Noi proteste sunt anuntate pe Facebook sambata seara, in Bucuresti si Brasov, pentru apararea statului de drept, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneza din functiile detinute in Parlament si in Partidul Social Democrat. ”Oficial, Dragnea, dupa CEx, a declarat razboi romanilor! S-a anuntat…

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- Protest la Guvern, marți seara, 19 iunie. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul “Nopti Albe pentru Justitie”, oamenii vrand sa doarma sub cerul liber, in fata Palatului Victoria. O tanara si-a instalat un cort, care a fost ridicat de Politia Locala. FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA Protestul…

- Mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei s-a incheiat dupa discursul sustinut de liderul social-democrat, Liviu Dragnea, coloanele de oameni parasind zona, indreptandu-se spre mijloacele de transport cu care au venit in Capitala. La plecare, liderul PSD Liviu Dragnea s-a intersectat cu cateva…

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…