Protest extrem în fața Ministerului Muncii! Reacția Violetei Alexandru: 'Nu este o soluție să ne dăm foc' Ministrul Muncii Violeta Alexandru a avut o prima reacție dupa ce un barbat a incercat sa iși dea foc in fața instituției, anunțand ca starea acestuia de sanatate este buna. Ea a spus ca a venit la sediul instituției pentru a se asigura ca totul este bine și a subliniat ca nu este o soluție sa ne dam foc. „Ma duc sa ma documentez, sa vad care este situația in detaliu. Reclama faptul ca una dintre hotararile judecatorești nu a fost pusa in aplicare. Ceea ce m-a interesat este ca sanatatea dansului sa fie in regula și am venit sa ma asigur ca așa stau lucrurile. (...) Am vrut sa-i spun… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

