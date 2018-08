Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al justitiei Raluca Pruna posteaza pe pagina de Facebook un mesaj cel putin nepotrivit in contextul mitingului diasporei de azi: „Nu stiu cine a ales ziua de 10 august. In 1792, “les sans-cullotes” luau cu asalt Palatul din Tuileries. Orice asemanare (simbolic vorbind) cu realitatea…

- Alecu Dragoi, fostul vicepreședinte al PSD Gorj, ar fi implinit astazi 67 de ani. Soarta nefericita a facut ca acesta sa moara, in dupa-amiaza zilei de 22 iunie 2017, in urma unui accident de circulatie, care a avut loc in zona Iezureni de la intrarea din Targu Jiu. Alecu Dragoi a…

- „Noaptea ca hoții. Deși avem aprobare pentru amplasarea cortului #FaraPenali la intrarea in parcul IOR, deși ieri la ora 22 cortul inca era la la locul lui și iși facea datoria, fiind coada la semnaturi, astazi in zori, ca prin minune...cortul a devenit invizibil. Poliția locala care de atatea ori ne-a…

- Elevul de 16 ani a fost dus la Judecatorie, unde tatal sau e magistrat, pentru emiterea mandatului de arestare. A scapat, insa, doar cu control judiciar pentru 60 de zile. Politistii au gasit in masina judecatorului o sticla cu bautura. Tanara care a murit, Dede, cum ii spuneau prietenii, era olimpica…

- Zilele acestea, s-a iscat un adevarat scandal pe contul de Facebook al lui Eugen Teodorovici, dupa un schimb de replici contradictorii si acide intre ministrul Finantelor Publice (MFP) si fanii sai. Inca de la inceput, facem precizarea ca nu se stie exact daca raspunsurile date de Eugen Teodorovici…

- Un protest in Piața Victoriei din București, dupa adoptarea Codului Penal, este anunțat miercuri, 4 iulie. Romanii sunt indemnați sa iasa in strada, așa cum iese din mesajele de mobilizare publicate de mai multe comunitați pe Facebook. Comunitatea „Corupția Ucide” care s-a format pe Facebook ii indeamna…

- Maria Gabriela, fata barbatului care a murit din vina Andreinei, a scris un mesaj in memoria acestuia, scrie cugetliber.ro. Tanara de 26 de ani urmeaza sa se intoarca in țara. Citeste si Tragedie la Targoviste. O tanara drogata, aflata la volan, a omorat un barbat pe trecerea de pietoni…

- In contextul relocarii ambasadei Romaniei la Ierusalim, liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributii exclusive in domeniul politicii externe. Cat despre performantele economice ale Guvernului, liderul PSD spune ca seful statului si-a luat datele de pe Facebook.