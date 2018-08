Protest Diaspora. Dan Barna: Se impune demisia doamnei Carmen Dan

Stiri pe aceeasi tema

- “Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea pensiilor acum, inaintea mitingului. Am mai vazut asta in 1989, cand Ceausescu a crezut ca marind pensiile va putea potoli setea de dreptate si libertate a romanilor. La fel ca in 89, mitingul nu va fi influentat de astfel de mesaje,…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat, joi, demisia din functii ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, acuzandu-i ca au transformat Jandarmeria in „bratul armat al lui Liviu Dragnea”. Barna a declarat totodata ca „este inadmisibil ca intr-un stat european…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa isi prezinte public scuze si poate chiar sa si demisioneze dupa incidentele care au avut loc miercuri, la Bucuresti, in timpul protestelor, a declarat, joi, deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Gant. "Am asistat…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis, duminica, pe Facebook, lui Liviu Dragnea ca Romania nu este o natie de hoti si poate de aceea chiar si participantii la mitingul din Piata Victoriei au scandat: ”Justitie nu Coruptie!”.

- PSD a anuntat si printr-un eveniment organizat pe Facebook mitingul de la ora 20.00 din Piata Victoriei, sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Fotografia folosita pentru ilustrarea evenimentului este de la protestele de anul trecut de la Palatul Cotroceni. In anunt, PSD vorbeste despre…

- Deputatul PMP Eugen Tomac ii cere demisia premierului Viorica Dancila. Izbucnirea PMP-istului vine dupa ce in sedinta de guvern de astazi Dancila a atentionat ca in Romania trebuie redusa democratia."Halucinant!!! Dancila, astazi, in ședința de Guvern: “Putem spune, pe scurt, ca REDUCEM…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…