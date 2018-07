Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste sunt anunțate pe Facebook in București, duminica și luni. Mitingul de duminica ar urma sa inceapa la ora 19.00, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea corupției”."#NEXTLEVEL. Poporul Suveran. Am parcurs 40 de județe, toate județele Romaniei. Acum ne vedem in Piața…

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisia de Aparare, ca urmare a evenimentelor de la protestele din Bucuresti de miercuri seara, in care fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene…

- Proteste concomitente la Chișinau și București. Mediafax transmite ca Aproximativ doua mii de oameni au protestat, aseara, in Piata Victoriei, nemultumiti de adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala. Au existat si incidente. Zeci de protestatari s-au asezat pe carosabil, in semn de protest,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Peste 4000 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. In jurul orei 22.00 protestatarii au aprins din nou lanternele telefoanelor. Pe cladirea Guvernului este proiectat cu laser mesajul #Rezist.…

- Mitingul PSD, raspuns la protestatarii #Rezist. Manifestatia pe care il vor organiza social-democratii sambata, pe 9 iunie, in Bucuresti, vine ca raspuns pentru protestele “Rezist”. Cel putin asta sugereaza liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care spune ca acele manifestatii din Piata Victoriei au fost…

- Cateva zeci de persoane au protestat joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fata de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia a avut loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata Guvernului.