- O mama surdo-muta care sustine ca fiica ei de aproape doi ani a ramas in grija unui barbat violent si instabil psihic, dupa ce a fugit din caminul conjugal satula de batai si certuri, pare ca isi striga in zadar supararea.

- O tanara de 27 de ani din Statele Unite și-a gasit sfarșitul dupa ce a suferit o operație banala. Tanara era mama a doua fetițe de doi și noua ani. Mama fetei intenționeaza sa dea in judecata spitalul unde aceasta a fost operata. Rosemary Abreu a fost internata la un spital din Bronx, SUA…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizati, vineri seara, de disparitia unei fetițe de aproape 9 ani, de la domiciliul sau aflat intr-un sat de munte din comuna Bisoca. Sesizarea s-a facut la 112, in jurul orei 21.00, mai mulți polițiști și jandarmi fiind trimiși imediat in misiune de cautare și salvare.…

- O adevarata tragedie a avut loc duminica dupa amiaza la Mihailesti, in Buzau. Trei autoturisme s-au ciocnit violent, dupa ce un sofer ar fi adormit la volan si a patruns pe contrasens. In urma impactului au murit trei persoane, intre care si o fetita de nici trei ani.

- Patru persoane au fost ranite in urma unui carambol, pe DN 2 judetul Buzau.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Buzau, pe DN 2, la iesirea din localitatea Mihailesti catre Buzau, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. Impactul…

- O femeie din Cluj este cercetata penal dupa ce a fost facut public clipul video in care se vede cum loveste cu brutalitate doua fetite. Agresoarea recunoaste ca a amenintat-o pe una dintre fete, spunandu-i ca-i rupe picioarele, dar ea a fost cea lovita. Citeste mai mult: adev.ro/px3h3p

- Acccident de circulatie, produs la orele dininetii, pe o sosea din județ. Din primele date, se pare ca in timp ce se deplasa cu un auto pe DN2B, din directia Buzau catre Braila, in afara localitatii Tabarasti, o prahoveanca de 27 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului si a intrat pe sensul opus…