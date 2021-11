Propunere: Toate unitățile de învățământ vor avea asistenților sociali școlari. De când s-ar putea aplica decizia O propunere legislativa, ce prevede angajarea unor asistenți sociali școlari, a fost avizata marți de Comisia pentru Invațamant din Camera Deputaților. Conform noilor prevederi, un asistent social va deservi un numar de cel mult 800 copii și va fi angajat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE). In anul școlar 2018 – 2019 erau 1.535 de școli „defavorizate” (37%), in creștere fața de anul școlar 2017 – 2018 cand erau 1.169 dintre școli (27%). Aceasta situație favorizeaza parasirea timpurie a școlii, care a atins o rata ingrijoratoare in mediul rural (26,6%) fața de 17,4%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

