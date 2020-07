Consilierul local Ilie Birzu propune premierea a celor mai buni absolvenți din Bacau, care au luat la examenele naționale cu 10 (zece) pe linie „Avand in vedere condițiile speciale extrem de dificile pe care le-am traversat, cu toții, incepand din luna martie a acestui an, din cauza pandemiei de coronavirus, faptul ca elevii au continuat […] Articolul Propunere de premiere apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .