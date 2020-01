Stiri pe aceeasi tema

- CNS Cartel ALFA solicita Guvernului eliminarea din proiectul de lege privind masuri fiscal-bugetare a articolelor referitoare la modificarea modului de calcul al sporurilor. Guvernul, angajandu-și raspunderea, a inaintat Parlamentului proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru…

- Implementarea reformei justiției in Republica Moldova este prioritatea numarul unu a Guvernului condus de Ion Chicu. Subiectul a fost discutat in cadrul unei intrevederi, la Strasbourg, cu Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. In cadru intevederii, Ion Chicu…

- Se reiau discuțiile in Parlament pentru eliminarea pensiilor speciale. Proiectul se afla, astazi, pe ordinea de zi a comisiei de munca. Subiectul a generat un scandal imens intre Putere și Opoziție. PSD și PNL se acuza de ipocrizie.

- Guvernul a decis sa-si asume raspunderea Foto arhiva Guvernul a decis sa-si asume raspunderea în parlament pe trei proiecte de lege. Doua dintre ele se refera la amânarea pensionarii anticipate a magistratilor si la abrogarea ordonantei privind transportul intra-judetean,…

- Spirulina este mai mult decat un supliment alimentar, este o idee de business care are sanse sa puna pe picioare Agricultura 3.0 sau "smart farming" in Romania. O spun chiar cei de la platforma de antreprenoriat Startarium, care au incredere in acesta idee si care au lansat un program de crowdfunding…

- Deputatii indieni au cerut luni sa fie luate masuri stricte impotriva celor vinovati intr-un nou caz de viol in grup urmat de uciderea victimei, o tanara de 27 de ani, o crima care a scos sute de oameni in strada in weekend si luni in mai multe orase din India, relateaza dpa si EFE. Patru barbati, soferi…

- În jur de 200 de oameni au ieșit în strada pentru a protesta împotriva unui proiect de lege care ar permite copiilor și adolescenților sa își modifice genul trecut în certificatul de naștere, în Mexico City, scrie NBC. Pentru a li se permite acest lucru, tinerii…