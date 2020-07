Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce deputații au aprobat proiectul Senatorii amana o decizie in privința proiectului de lege privind carantina și izolarea, inițiat de guvern și adoptat cu modificari de deputați. Votul fusese anunțat pentru sambata, insa senatorii juriști au decis ca acesta sa fie amanat pentru luni. Premierul…

- Raed Arafat a reafirmat ca aceasta lege nu este destinata strict COVID-19. "Aceasta lege nu este destinata strict COVID. Intr-adevar, am avut si avem situatia cu COVID, dar legea asta se uita la riscul epidemiologic si biologic si asta include si riscul accidental al unor agenti patogeni care pot…

- Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic este necesar pentru oprirea si raspandirea bolii, a declarat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul dezbaterilor privind acest act normativ din Comisia juridica…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca proiectul de lege privind masuri igienico-sanitare, adoptat luni de Guvern, nu se refera numai la COVID-19, ci si la alte situatii de risc epidemiologic sau biologic, aratand ca amenzile raman valabile. "Prin proiectul…

- Un proiect de lege privind statutul autonomiei personale a comunitatii maghiare din România a fost respins marți de senatori. Proiectul a fost ținut la sertar 16 ani, fiind inițiat de fosti parlamentari UDMR în 2004. Reprezentanții UDMR spun ca militeaza de trei decenii pentru "pastrarea…

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1/2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen desfasurata in sistem de audioconferinta,…