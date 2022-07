Proiectele de construcţie de case şi vile au consemnat cel mai important avans în prima jumătate a anului (analiză) Numarul proiectelor de constructii noi active in primul semestru din 2022 in Romania a crescut in toate domeniile, cu exceptia cladirilor de birouri, care au inregistrat o scadere de 13% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, releva o analiza realizata de o companie care activeaza in piata de profil. Numarul de proiecte noi identificate in prima jumatate a acestui an a crescut cu 18% pe segmentul case unifamiliale si vile, cu 13% pe segmentul cladiri de birouri, cu 11% pe industrial si retail modern, cu 4% pe segmentul blocuri si ansambluri imobiliare si cu 3% pe segmentul pensiuni si hoteluri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

