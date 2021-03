Proiect USR-PLUS: Parlamentarii care votează și cu cartelele colegilor pierd 80% din indemnizație Parlamentarii USR-PLUS au au depus proiecte de modificare a Regulamentelor celor doua Camere, respectiv a Statutului deputaților și senatorilor, astfel încât furtul la vot sa fie sancționat, inițiativa venind dupa ce în timpul dezbaterilor pe tema bugetului de stat pe 2021 au fost cazuri de parlamentari care au votat și cu cartelele unor colegi, informeaza un comunicat de presa al Alianței USR-PLUS.



&"Nu e normal ca, în România, un student care copiaza sa fie exmatriculat, dar un parlamentar care voteaza fals în numele colegului absent sa nu suporte drept… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele au fost depuse in urma votului pe tema bugetului de stat pe 2021. ”Parlamentarii USR-PLUS au depus un proiect de modificare a Statutului senatorilor si deputatilor in sensul sanctionarii disciplinare a celor care nu inteleg ca o functie de demnitate publica de un asemenea nivel implica integritate…

- Parlamentarii USR PLUS au depus un proiect de modificare a Statutului senatorilor și deputaților astfel incat parlamentarii 'pianiști' care vor vota la dublu sau multiplu, folosind cartela unui alt senator ori deputat, vor fi sancționați cu reținerea pe o luna a sumei reprezentand diferența intre…

- USR PLUS a depus proiecte pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor si Senatului si a Statutului deputatilor si senatorilor, astfel incat parlamentarii care voteaza "dublu" sa fie sanctionati disciplinar prin pierderea a peste 80% din indemnizatie. Potrivit unui comunicat al…

- Parlamentarii AUR solicita ca purtarea maștii de protecție sa nu mai fie obligatorie in toate spațiile publice, ci doar in cele comerciale, in instituțiile publice, in transportul public și la locul de munca. „Obligativitatea portului maștii nu a scazut numarul celor infectați”, a susținut copreședintele…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa la Platul Victoria, ca salariul minim in Romania va creste cu 3,1%. "Salariul minim va creste in 2021 cu 3%, asa cum v-am anuntat, peste rata inflatiei in 2020, deci si peste estimarea de rata de inflatie in 2021, deci pastrand…

- Federatia SANITAS protesteaza fata de inghetarea salariilor, iar postasii din cauza conditiilor de munca N. Dumitrescu Deși este pandemie iar vremea a intors foaia, cum se spune, acțiunile de protest ale sindicaliștilor nu vor lua pauza, ba din contra, in aceste zile, in centrul Ploieștiului, sunt…

- Intr-o declaratie a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, publicata pe site-ul institutiei, Moscova a lansat un val de critici la adresa Romaniei. Printre altele, rusii acuza Bucurestiul de santaj si dublu standard.

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a declarat luni seara ca se bucura de faptul ca premierul Ludovic Orban a inteles sa-si dea demisia, precizand ca formatiunea sa nu face nicio coalitie la guvernare. "Nu facem nicio coalitie la guvernare, sunt oameni…