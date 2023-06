Proiect: Țigarile electronice ar putea fi interzise in spatii publice inchise Recent, un proiect legislativ a fost pus in dezbatere publica la Senat, si prevede ca tigaretele electronice sa fie considerate similare produselor din tutun, iar inhalarea emisiilor eliberate de acestea sa fie considerata fumat.Proiectul de lege aflat la Senat modifica definitia fumatului din Legea 349 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Mai precis, definitia fumatului va deveni ldquo;inhalarea voluntara a emisilor eliberate atunci cand un produs din ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

