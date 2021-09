Proiect de lege in Senat trecut neobservat. Se menționează obligația prezentării certificatului digital pentru asigurarea exercitării drepturilor și libertăților fundamentale Un proiect de lege a trecut neobservat prin Senat ieri, proiect care a fost formulat de un grup anonim de senatori, dupa cum scrie Adrian Toni Neacșu pe Facebook. Proiectul de lege se refera la condițiile in care se poate impune prezentarea certificatului verde digital in orice situația dorește CNSU. Ce scrie in amendamentul 3 din proiectul de lege: „In considerarea analizei factorilor de risc prevazuți la art. 3 alin. 4, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prin hotarare a Guvernului adoptata in temeiul art. 4, pe durata starii de alerta se poate institui obligația prezentarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

