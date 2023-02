Deținuții din Massachusetts, SUA, ar putea avea in curand posibilitatea de a beneficia de o reducere a pedepsei in schimbul donarii de organe sau de maduva osoasa, daca o lege propusa va fi adoptata in acest stat. Un nou proiect de lege cu scopul de a stabili un program de donare de organe și de […] The post Proiect de lege in pușcarii. Pedepse mai scurte in schimbul donarii de organe first appeared on Ziarul National .