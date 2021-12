Programul Tezaur, prin care populația poate achiziționa titluri de stat folosite pentru finanțarea datoriei publice și deficitului bugetar, va continua și in decembrie, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Dobanzile oferite de stat sunt de 4,25% pentru maturitatea de un an, 4,75% pentru cea de trei ani, respectiv 5,1% pentru imprumuturile pe cinci ani. Dobanzile oferite pe termen lung la titlurile din februarie sunt mai mari decat la cele din cadrul emisiunii de luna trecuta. Pe de alta parte, la scadențele pe termen mai scurt, 1-3 ani, dobanzile sunt mai mici. Cei interesați pot…