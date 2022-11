Programul băncilor în mini-vacanța de Sf Andrei și Ziua Națională Pe 30 noiembrie și 1 decembrie bancile comerciale vor fi inchise, excepție facand unitațile din centrele comerciale. Sucursalele se vor deschide din data de 2 decembrie. Evident, bancomatele, serviciile de online banking și POS-urile bancilor vor funcționa pe perioada mini-vacanței, iar cei care vor intampina probleme legate de serviciile bancare sau carduri vor apela la serviciile operatorilor din call-centere. BT In 30 Noiembrie si 1 Decembrie unitațile BT vor fi inchise, excepție facand agențiile BT din centrele comerciale, in intervalul 12:00-18:00. Call-centerul BT funcționeaza non-stop,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

