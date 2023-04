Metrorex anunta, vineri, programul circulatiei trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor pascale, transmite News.ro. ”In zilele de 14, 15, 16 si 17 aprilie 2023, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale”, a transmis, joi, Metrorex, intr-un comunicat de presa. Compania precizeaza ca, in noaptea de Inviere, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”. Sursa citata a precizat ca accesul in metrou…