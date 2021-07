Prognoza pentru zilele de weekend Sambata, va fi o noua zi calduroasa. Soarele rasare la ora 05:53. Instabilitatea se va menține, dar și temperaturile ridicate. Local cerul va fi acoperit cu nori groși de furtuna, și vor cadea averse insoțite de descarcari electrice, iar izolat se va forma grindina. Cantitațile de apa cumulate in urma averselor vor depași local 35…50 l/mp. Vantul va sufla cu intensificari in zona montana. Soarele va apune la ora 21:15. Minimele zilei se vor situa intre 19 și 22 de grade, iar cele maxime vor urca in jurul valorii de 31 de grade. Duminica, nu se vor inregistra schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jumatatea de sud-est a țarii, precum și in zonele montane și submontane aferente vremea va fi instabila și racoroasa. Instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, averse ce vor avea și caracter torențial, local descarcari electrice și izolat caderi de grindina și intensificari ale vantului;…

- In intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa, local, de 25...30 l/mp si pe spatii mici 40...50 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 de grade pe litoral si 31 de grade in Oltenia.In Bucuresti, vremea se va incalzi usor, dar va fi in general instabila. Cerul va fi variabil,…

- La Cluj se anunța un weekend plin de ploi și descarcari electrice. Vineri, 11 iunie, maximele se vor situa în jurul temperaturii de 23 de grade Celsius, iar minimele, 12 grade, pe timpul nopții. Va fi însorit în cea mai…

- Vremea este înca rece la Cluj-Napoca marți, 1 iunie, maxima zilei fiind de 16 grade Celsius, iar cea a nopții de 9 grade Celsius, potrivit weather.com. Exista posibilitați de averse și vânt variabil, iar probabilitatea…

- Sambata, temperaturile sunt modeste pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 05:42. In general cerul va fi parțial noros, iar pe arii restranse e posibil sa cada averse, chiar și grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari mai ales in zona montana. Soarele va apune la ora…

- La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h. In nord-vestul, nordul, nord-estul, centrul teritoriului si in zona de munte, cerul va avea innorari temporar accentuate, vor fi averse, pe arii restranse insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20…

- Luni, temperaturile vor fi scazute pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 05:53. Atmosfera se va schimba, iar vremea frumoasa de dimineața se va transforma in nori și ploi zgomotoase. Vantul va sufla cu intensitate in zonele montane inalte. Soarele va apune la ora 20:56. Minimele zilei se…

- Sambata, atmosfera va fi schimbatoare. Soarele rasare la ora 05:55. Dimineața posibil sa se semnaleze ceața sau un strat de nori joși. Pana spre amiaza, soarele va fi mai generos, apoi se va innora și vor reveni aversele insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.…