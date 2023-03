Prognoza meteo pentru sfârșitul primei luni de primăvară Vineri, temperaturile se incadreaza in normalul perioadei. Soarele rasare la ora 07:09. Din aceasta noapte și peste zi, pe arii extinse, se vor inregistra ploi ușoare. Vantul va sufla slab cu unele intensificari temporare. La munte va ninge, dar vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile se mențin negative. Soarele apune la ora 19:55. Maxima zilei va urca in jurul valorii de 16 grade. Sambata se vor inregistra perioade extinse de ploi, iar duminica, soarele va face casa comuna cu perioade de nori și precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

