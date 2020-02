Stiri pe aceeasi tema

- Euro continua sa coboare spre nivelul de 4,77 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7768 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti. Marţi, euro a scăzut la 4.7779 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa…

- In anul 2019 au fost inregistrate mai putine infracțiuni stradale, mai putine furturi și mai puține infracțiuni contra persoanei decat in anul 2018. Din analiza datelor statistice inregistrate la nivelul Politiei Municipiului Alba Iulia rezulta ca, in anul 2019, in municipiul Alba Iulia și in localitatile…

- Numarul hotararilor penale pronuntate in prima instanta, in cadrul Curtii de Apel Timisoara (CAT) in anul 2019 care au fost atacate sau care au prezentat susceptibilitate de a fi atacate a scazut fata de anul precedent cu 2,5%, anunța AGERPRES.Presedintele CAT, magistrat Erica Nistor, a precizat…

- Cu excepția DS (+17%), celelalte branduri din grupul PSA au inregistrat scaderi ale vanzarilor globale in 2019, dupa cum urmeaza: Peugeot (-16%), Citroen (-5%), Opel/ Vauxhall (-5.9%). Per total, grupul PSA a vandut 3.49 de milioane de unitați in 2019, cu 10% mai puțin fața de recordul din 2018, pe…

- Anul trecut în România s-au înmatriculat 161.000 de mașini noi, în creștere cu 23% fața de anul trecut, iar la mașini second-hand din import scaderea a fost de 6%, dar total este mult peste mașinile noi: 444.000. Reînmatricularile au depașit 600.000 de unitați.Datele…

- Daca ar fi acum alegeri parlamentare, 45% dintre cei care s-ar prezenta la vot ar pune stampila pe liberali, potrivit unui sondaj realizat de IMAS pentru Europa FM. Procentul PNL este dublu fata de cel de acum un an. Studiul arata si o scadere a intentiei de vot pentru PSD, USR si PLUS.

- Rezervele de valuta ale Bancii Naționale a Romaniei au scazut aproximativ 1,09 miliarde de euro intr-o singura luna, dupa ce instituția a vandut 1,2 miliarde de euro pentru a menține cursul valutar al mo...

- Iarna pune stapanire pe țara noastra! Meteorologii au anunțat inca de zilele trecute ca urmeaza o schimbare radicala a vremii. Astazi, temperaturile au scazut dramatic in mai multe zone din țara. De asemenea, ANM a emis cod galben de vant puternic.