PROFILUL românilor care vor să se vaccineze anti-Covid. Peste jumătate din populație acceptă imunizarea - SONDAJ Potrivit sondajului, 39,4% dintre cei chestionați au spus ca nu vor sa se vaccineze, iar 5,4% sunt indeciși sau nu au raspuns. Din cei 55,2% dintre romani care și-au declarat intenția de a se imuniza anul acesta, 42% au intre 18 si 29 de ani, comparativ cu 72% dintre persoanele de peste 60 de ani.68,3% dintre cei chestionați considera ca epidemia este reala si periculoasa pentru sanatate, 17,2% ca este reala, dar nu și peroculoasa pentru sanatate, 10,4% sustin ca este o minciuna, iar 4% nu stiu sau nu au raspuns.Dintre cei care nu intentioneaza sa se vaccineze, 49% au spus ca decizia este definitiva,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

