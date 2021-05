Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, considera ca decizia privind expulzarea adjunctului atasatului militar de la Ambasada Rusiei in Romania nu are legatura cu ceea ce se intampla in alte tari din Uniunea Europeana, nu face parte dintr-o campanie. “Referitor la comunicatul de astazi, eu nu as lega-o (decizia…

- ”Dupa ce a inaugurat sase noi restaurante in primul an pe piata din Romania, AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, deschide un nou restaurant Burger King in centrul Bucurestiului. Acesta va fi deschis, conform legislatiei in vigoare, atat pentru take-away…

- Dupa ce a inaugurat șase noi restaurante in primul an pe piața din Romania, AmRest deschide un nou restaurant Burger King in centrul Bucureștiului. Acesta se afla situat pe Calea Victoriei, și va fi deschis, conform legislației in vigoare, atat pentru take-away cat și pentru a onora comenzile care vin…

- Primele cireșe pe anul 2021 au aparut dej in piețele bucureștene și costa, ca de obicei in ultimii ani, cam mult. Fructele pot ajunge sa coste chiar și 200 de lei. Revoltator este ca prețul de import al unui kilogram de cireșe este de numai 8 lei, insa comercianții au un profit uriaș de pe urma vanzarii…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- Un numar de 130 de cabinete noi vor deveni operationale de luni pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), 156.000 de persoane se vor putea vaccina in urmatoarele 20 de zile,…

- Brandul de fashion pentru tineri Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara…

- La nivel global, Romania se afla pe locul 14 in ceea ce privește campania de vaccinare anti-coronavirus. Țara noastra are o rata de 4,41 de doze administrate la suta de persoane. Romania este astfel peste media europeana depașind tari mai dezvoltate precum Germania, Franta, Italia și Polonia. „In Romania…