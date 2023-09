Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, propune organizarea unui referendum prin care bucureștenii sa voteze daca iși mai doresc sau nu ca trotinetele electrice in regim self-service sa circule pe strazile orașului. Referendumul ar putea fi organizat odata cu alegerile europarlamentare. „Bucurestenii…

- E sfasietor strigatul parintilor ai caror copii au nevoie de transfuzii ca sa traiasca. Criza de sange e mai acuta acum, in luna de varf a concediilor. Numarul donatorilor aproape ca s-a injumatatit doar in Capitala.

- Este alerta cu bomba in Capitala. Vizate au fost Curtea de Apel și Muzeul Național de Istorie, iar ambele instituții au fost evacuate. Traficul in zona Unirii este blocat. Intervin pirotehniștii.

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Spațiile pietonale din Piața Unirii, una dintre cele mai aglomerate zone din Capitala, arata in continuare ca dupa bombardamente, iar primarul general Nicușor Dan se incapațaneaza sa nu-i permita edilului sectorului 3, Robert Negoița, sa repare trotuarele. Dupa cum demonstreaza imaginile surprinse de…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 29-30 iulie 2023, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și tirguri cu produse și marfuri autohtone. Aceste acțiuni sint organizate cu scopul de a sprijini producatorii locali și de a oferi locuitorilor capitalei acces…

- Noaptea trecuta, la o stație PECO din Capitala, mai multe persoane s-au luat la bataie. Incidentul a avut loc la o stație PECO de pe strada Liviu Deleanu din Chișinau. Potrivit informațiilor, la fața locului polițiștii au depistat un grup de aproximativ 10 persoane care se bateau intre ei, potrivit…

- Bucurestiul va fi, de ziua Iei, sarbatorita la 24 iunie, gazda unui festival care va cuprinde o expozitie de ii si costume populare, proiectii si ateliere creative pentru copii, o sezatoare autentica urbana si parada modei (reinterpretarea iei in estetica streetwear).IEsc @ CREART, eveniment ce are…