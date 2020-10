Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ponta, pentru a putea fi cercetat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influența și luare de mita. Banicioiu ar fi pretins, in perioada 2012-2014 aproape un milion de…

- Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, sambata, percheziții la domiciliul unui inalt funcționar public din Ramnicu-Valcea, acuzat ca a depus la...

- Curtea Constitutionala are pe ordinea de zi a sedintei de marti cerere de solutionare a conflictului juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Judecatorii CCR au amanat in mai multe randuri pronuntarea asupra acestui conflict.

- Tudorache a explicat, in direct, la Romania TV ca vrea sa afle daca tot ce s-a intamplat la Biroul Electoral Sector 1 "este procedural". Edilul Sectorului 1 vrea sa fie clarificat scandalul care a izbucit dupa publicarea imaginilor surprinse de camere de supraveghere in noaptea de luni spre marti.…

- Guvernul Romaniei a stabilit in ședința din 3 septembrie ca data alegerilor parlamentare sa fie 6 decembrie, iar Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat astazi, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central.UPDATE Ora 17:20 In urma tragerii la sorți,…

- Reprezentanții Asociaţiilor de Elevi din Bucureşti, Ilfov și Constanţa au anunțat ca, vineri, vor depune la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala impotriva premierului Ludovic Orban, al vicepremierului Raluca Turcan și al ministrului Educației Monica Anisie.…

- Trei asociații de elevi vor depune plangere penala impotriva premierului Ludovic Orban, vicepremierului Raluca Turcan și ministrului Educației Monica Anisie. Cei trei oficiali din Guvern sunt acuzați de elevi de abuz in serviciu. Plangerile penale vor fi depuse, vineri, de la ora 10.30, la Parchetul…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca in perioada noiembrie 2018 – februarie 2019 au comis mai multe spargeri. "In perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, in continuarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii, avand fetele…