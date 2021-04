Procurorii cer pedeapsa maximă pentru Sorin Oprescu Procesul de coruptie al fostului primar general al Capitalei, a ajuns la ultimul termen de judecata. DNA a cerut pedepse maxime pentru Sorin Oprescu, la toate capetele de acuzare, respectiv luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu si constituire de grup infractional. Instanta de fond l-a condamnat pe Sorin Oprescu la 5 ani si 4 luni inchisoare, iar procurorul DNA a cerut acum ca pedepse maxime. Asta inseamna ca fostul primar general risca dublarea sau triplarea pedepsei initiale. Procurorii anticoruptie au mai solicitat confiscarea banilor gasiti la perchezitii. Magistratii au ramas in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

