Procurorii au solicitat creşterea cauţiunii pentru producătorul Harvey Weinstein Producatorul american de filme Harvey Weinstein a incalcat uneori conditiile impuse de instanta pentru a fi judecat in stare de libertate si nu a purtat mereu bratara electronica pentru localizare, conform procurorilor care ancheteaza acest caz de notorietate si care au solicitat o crestere a cautiunii de la 1 milion de dolari la 5 milioane de dolari, transmite vineri Reuters.



Conform procurorilor, de multe ori, Weinstein nu a purtat dispozitivul de localizare ce i-a fost impus de instanta. "Aceste incalcari ale conditiilor impuse de instanta nu au fost intamplatoare", conform procurorilor.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

