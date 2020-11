Stiri pe aceeasi tema

- Protestul medicilor din Piața Victoriei are loc chiar astazi, iar cadrele medicale striga ce iși doresc, de fapt, in plina pandemie de coronavirus. Membrii Federației Sanitas protesteaza marți in Capitala, unde solicita plata salariilor restante, precum și deblocarea posturilor. Medicii demonstreaza…

- Aproximativ 2.500 de comprimate care conțineau MDMA și care urmau sa ajunga pe piața neagra din Capitala, au fost confiscate dupa o acțiune a polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT - Structura Centrala. Trei persoane au fost arestate preventiv.Polițiștii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrebat daca știe cu exactitate cați oameni traiesc in Capitala, insa a evitat sa ofere un raspuns aproximativ și l-a rugat pe jurnalistyul care i-a adresat intrebarea sa-i ofere timp pentru documentare. Citește și: VIDEO Explozie URIAȘA in Rusia,…

- Procurorii anticorupție trimit in instanța dosarul in care un fost șef al unui spital din București este acuzat de abuz in serviciu. Este vorba despre Florin Secureanu, fost manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din Capitala, pe care DNA-ul il acuza ca și-ar fi incalcat atribuțiile de serviciu…

- Dr. Lorelei Nassar, fondatoarea Clinicii de implantologie Dr. Nassar a raspuns intrebarilor wall-street.ro in cadrul proiectului editorial "Alegeri locale 2020: promisiuni versus așteptari", in care stam de vorba cu candidații la primarie din țara, dar și cu antreprenorii din orașele Romaniei, pentru…

- Institutul „Marius Nasta” din Capitala se confrunta cu o situație dificila, in plina pandemie de coronavirus. Unitatea medicala, care e și spital-suport COVID-19, ramane fara zeci de medici. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a declarat ca cel puțin 30 de medici vor pleca de la „Marius Nasta” luna…

- Aproape o treime (32%) din totalul cazurilor de infectii cu noul coronavirus inregistrate in saptamana 10 - 16 august au fost in Bucuresti si in judetele Prahova, Arges, Bihor si Timis, potrivit unui raport INSP.