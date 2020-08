Procesul de divorț dintre Halle Berry și Olivier Martinez nu s-a încheiat. Actrița se va apăra singură în instanță Halle Berry și Oliver Martinez nu au finalizat procesul de divorț deschis in 2015, iar actrița a semnat ca se va apara singura in fața instanței, la urmatoarele termene. Potrivit documentelor depus in instanța, Halle Berry a decis sa se reprezinte singura in procesul de divorț. Avocata sa, Marina Zakiyan Beck, ar fi fost de acord sa se retraga. In schimb, avocata lui Oliver Martinez ramane Laura Wasser. Citește și: Oana Roman, dezvaluiri despre divortul dintre Larisa si Alin Oprea Divorțul dintre Halle Berry (54 de ani) și Oliver Martinez (54 de ani) parea incheiat inca din decembrie 2016, cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

