- Procesul in cazul atentatelor jihadiste comise in ianuarie 2015 in Franta, suspendat luni din cauza ca trei acuzati au fost testati pozitiv la COVID-19, nu se va relua inainte de 12 noiembrie, au anuntat marti surse apropiate acestui dosar, transmite AFP. Judecatorul francez Regis de Jorna anuntase…

- ”Uciderea celui care-l insulta pe profet este dreptul fiecarui musulman capabil sa-l aplice”, a scris luni AQMI intr-un comunicat, o reactie fata de declaratiile presedintelui francez Emmanuel la omagiul national adus profesorului francez Samuel Paty, decapitat la 16 octombrie intr-un atentat islamist…

- Procesul rusului Alexander Vinnik, suspectat ca se afla în spatele atacurilor cibernetice masive din Franța și din întreaga lume, a fost deschis luni în fața Curții Penale din Paris, anunța AFP.Vinnik, arestat în Grecia în 2017 și solicitat de Statele Unite și Rusia,…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- “Suntem intr-o situatie extrem de critica, suntem in razboi contra terorismului islamic și trebuie sa caștigam acest razboi”, a declarat ministrul de Interne Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie…

- Doua persoane au fost injunghiate in fata fostelor birouri ale publicatiei de satira Charlie Hebdo din Paris, scrie The Sun. Atacul vine la cateva zile dupa amenintarile Al Quaeda la adresa jurnalistilor care au publicat caricaturi la adresa Profetului Mahomed. Suspectul principal este un tanar pakistanez…

- Supectul, care se afla in Franța din 2017, „isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor (cu profetul Mahomed de catre Charlie Hebdo, n.red.), pe care nu a suportat-o”, a spus una dintre surse, anunța Hotnews. In atac au fost raniți doi jurnaliști. Anchetatorii au prins…

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP, potrivit Agerpres. Potrivit postului BFMTV, arestarea…