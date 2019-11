Trendul național de creștere al Partidului Național Liberal s-a manifestat, contrar așteptarilor, și in Ialomița. Dovada in acest sens sunt procentele obținute, victoria liberalilor din Turul II al Alegerilor Prezidențiale dupa 30 de ani de hegemonie «roșie» in Ialomița constituind un reper in istoria scrutinelor locale. Cu toate acestea, cel puțin la nivelul Ialomiței, social-democrația nu va repeta acest eșec la Alegerile Locale sau cele Parlamentare. Cine crede ca trendul se va menține la viitoarele Alegeri se imbata cu apa rece. Victoria de etapa a liberalilor și infrangerea dintr-o lupta…