- Președintele USR PLUS Timiș, Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, a declarat, marți seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca nu a votat atunci cand partidul a decis suspendarea consilierului local Ana Munteanu pentru un an. „M-am recuzat din acel birou județean. Nu m-am considerat…

- Consiliul Județean Suceava a publicat pe site-ul instituției proiectul bugetului propriu al județului Suceava și al unitaților subordonate, pe anul 2021, dupa ce au fost transmise sumele repartizate de la Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generala a Finanțelor Publice Suceava. 50,9 % din …

- Vicepreședintele CJ Timiș cere sprijinul cetațenilor pentru descoperirea drumurilor unde firmele care au lucrat la drumurile județului au ”fentat” rețetarul pentru asfalt, unde șoselele nu au fost corect realizate, iar carosabilul este spart. Cristian Moș spune ca a trecut vremea garanției lucrarilor…

- Consiliul Judetean Timis a anuntat controale pe drumurile judetene dupa ce s-a constatat ca transportatorii nu respecta limita de tonaj. Reprezentantii CJ sustin ca in urmatoarele saptamani vor fi controale ale drumarilor impreuna cu politistii pe toate drumurile judetene, in zona Lugoj fiind vizate…

- Conducerea Consiliului Județean Timiș a pus gand rau transportatorilor care nu respecta limitele de tonaj pe drumurile județene. Astazi, in plenul CJ, s-a aprobat incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Timiș, prin care se va acționa coordonat in vederea controlului vehiculelor…

- Alin Nica și președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca vor colabora pentru a rezolva problema depașiri tonajului dintre cele doua județe. Cantarul de la intrarea in localitatea timișeana Alioș este acum in vizorul autoritaților. Cei doi lideri județeni vor sa colaboreze și in domenii precum…