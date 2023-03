Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- S.C. Apa CTTA S.A. Alba-Sucursala Alba Iulia anunța ca in ziua de 17.03.2023, in vederea cuplarii retelei noi de distributie a apei potabile de pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Alba Iulia, se va intrerupe furnizarea apei potabile consumatorilor din bl.31, sc B,C,D,E. intre orele 8-16. La…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Zona…

- Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Baia Mare anunța mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, pentru efectuarea unor lucrari la instalațiile și rețelele electrice in ziua de miercuri 22 februarie 2023. Fara energie electrica, doua stații de pompare din zona afectata de…

- Aquabis: Se sisteaza apa potabila pentru cateva ore, astazi, 8 februarie 2023, in localitatea Șieu și pe strada Vasile Alecsandri din Bistrița. Astazi, 8 februarie 2023, intre orele 09:30 – 12:30, se va sista furnizarea apei potabile in ȘIEU. In acest interval orar, se vor efectua lucrari de mentenanța…

- Furnizarea apei potabile in localitațile Radauți (intreg municipiul) și Maneuți este afectata de o avarie produsa pe conducta de aducțiune a apei din stația de tratare catre sistemul de distribuție.Lucrari de remediere a avariei sunt programate a avea loc miercuri, 1 februarie, incepand cu ora ...

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 17 ianuarie, in intervalul orar 09.00 – 13.00, in. Firiza, str. Valea Valenilor, pentru lucrari de montat contor. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- Au inceput inscrierile la Programele de formare specializata in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului și autorizarii construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de municipii, orașe și comune. Inscrierile pentru cele 2 programe au loc in perioada 10-27 ianuarie 2023, pe platforma de training…