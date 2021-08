Problema lui Giani, după 10 ani de Las Fierbinți: ”8 luni pe an am șuvițe blonde. Pe stradă le ascund sub șapcă” Problema lui Giani, dupa 10 ani de Las Fierbinți. Se implinesc 10 ani de la debutul popularului serial in distracția romanilor iar actorul Costi Dița poarta de tot atata vreme șuvițele blonde pe care le are Giani, personajul ce-l intruchipeaza. Dupa atați ani (20 de sezoane), a ajuns sa lase parul oxigenat permanent și, cand nu filmeaza sa ascunda frizura sa excentrica sub șapca. Cum aratau vedetele noastre de televiziune la inceputul carierei lor ”Opt luni din an am șuvițe blonde. Am o problema cand sunt chemat la castinguri sau sunt solicitat la filmele studenților. Cand revin la personajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

