Partidul PRO Romania condus de Victor Viorel Ponta ramane de neclintit. Refuza sa susțina Guvernul Cițu. Vicepreședintele PRO Romania, Adrian Dobre, a declarat la inceputul saptamanii ca parlamentarii partidului nu vor vota Guvernul Cițu, in opinia sa, președintele Klaus Werner Iohannis desemnandu-l premier pe Florin Cițu in condițiile in care a ramas consecvent alegerilor anticipate.