Ministrul Educatiei - Elevii vor trebui sa respecte toate masurile de igiena si de distantare fizica

Trebuie sa spunem ca atat in scenariul 1, cat si in scenariul 2, trebuie respectate normele de igiena si normele de sanatate publica.Intrebata cum se vor desfasura cursurile in cazul scenariului verde,… [citeste mai departe]