Prințul Louis, fiul cel mic al Ducilor de Cambridge, Prințul William și Kate Middleton (38 de ani), a implinit 3 ani. Mezinul ii semana din ce in ce mai mult fratelui sau mai mare, Prințul George (7 ani). Cuplul regal mai are impreuna o fiica, Prințesa Charlotte, in varsta de 5 ani. Cu ocazia aniversarii Prințului Louis, Ducii au publicat o fotografie recenta cu acesta pe contul lor de Instagram oficial, Kensington Royal. Prințul Louis, fiul cel mic al lui Kate Middleton, a implinit 3 ani „3 ani maine! ???? Fotografia a fost surprinsa la inceputul saptamanii de catre Ducesa de Cambridge, inainte…