- Printul Albert al II-lea de Monaco a fost testat pozitiv la SARS-CoV-2, insa va putea sa continue sa lucreze din apartamentele sale, intrucat "starea lui de sanatate nu suscita nicio ingrijorare", au anuntat reprezentantii Palatului din principatul...

- Un barbat din Suceava, intors recent din Belgia și testat pozitiv cu coroanvirus, ar fi intrat in contact cu peste 1.000 de persoane. Omul a organizat petreceri la el acasa și s-a plimbat nestringherit prin tot județul. Autoritațile sunt in alerta și incearca sa-i identifice pe toți cei care s-ar fi…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".