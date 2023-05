Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza d

- Politia Romana informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, fiind evaluate medical. ccidentul a avut loc dupa ora 16, traficul rutier fiind oprit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, fiind evaluate medical. CITESTE…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, urmand sa fie evaluata medical.Traficul…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DN 29B Botosani – Dorohoi, in apropierea localitatii Cucorani, fiind implicate trei autovehicule. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 29B Botosani-Dorohoi, in apropierea localitatii Cucorani,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1D Urziceni-Ploiești, in apropierea localitații Fulga, județul Prahova, s-a produs un accident rutier intre un tractor și doua motociclete, soldat cu ranirea celor doi motocicliști, ce sunt evaluați medical. Traficul…

- Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR s-a rasturnat. Traficul este deviat pe DN1 Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR s-a rasturnat. Traficul este deviat pe DN1 Un accident rutier a avut loc in dimineața zilei de vineri, 14 aprilie, un accident rutier a avut loc pe autostrada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident pe Autostrada A2 pe sensul Constanta spre Bucuresti, rezultand ranirea usoara a doua persoane. Circulatia se desfasoara dirijat, pe banda a doua, aproximativ 20 de minute,…