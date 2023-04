Primul ­eşalon judeţean ­„curge“ liniştit Runda a 25-a din Liga A Prahova la fotbal a trecut ”fara evenimente deosebite”. In derbiul echipelor din Campina, CS a invins Triumf la scor, 5-1, pentru ca, intr-un alt meci ”al orgoliilor”, Avantul Maneciu sa depașeasca pe CSO Boldești, ramasa fara antrenorul Ovidiu Neagu, cu 2-0. Liderul, Tricolorul Breaza, nu avea cum sa intampine probleme la Berceni, unde s-a impus la scor de tenis, victorii realizand toate echipele clasate pe primele șase poziții, primele patru, chiar la scor. Iata rezultatele rundei, clasamentul și programul etapei viitoare: Petrolul 95 Ploiești – Voința Varbilau 5-1 CS… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Printre inițiativele adoptate recent de catre Consiliul Local Filipeștii de Padure se numara și aceea care vizeaza participarea acestei comune, in calitate de partener, la proiectul „PH BIBLIOHUB”, iar așa cum se menționeaza in textul hotararii, primarul comunei, Ciprian Morarescu, a fost delegat…

- Uvertura etapei a 23-a din Liga A Prahova a programat pe terenul de langa Sala Sporturilor din Ploiești intalnirea intre doua formații de pe podium - Petrolul 95 Ploiești, locul al treilea, și liderul Tricolorul Breaza. In ciuda scorului final, brezenii s-au impus cu emoții, la capatul unui meci disputat…

- ”Duelul delegaților” ar fi putut fi intitulat meciul de la Cornu, unde s-au intalnit doua formații aflate, foarte probabil, intr-o situație unicat in fotbalul romanesc: delegații celor doua echipe sunt din aceeași familie, fiind tata și fiu - Nicolae Vereu , la CS Cornu, Alexandru Vereu, la Triumf Poiana…

- Tricolorul Breaza a mai obținut un succes, fara mari probleme, scor 4-1 in duelul cu Avantul Maneciu, dar bucuria succesului a fost umbrita pentru elevii lui Costin Plavache de o veste trista, care a zdruncinat clubul condus de Marius Vișan. Astfel, fostul jucator al Tricolorului, Giani Duricu, ramas…

- Sambata și duminica au avut loc jocurile contand pentru etapa a 19-a din Liga A Prahova, derbiul etapei fiind, clar, meciul de pe sinteticul de la Campina, unde s-au intalnit doua echipe ”de podium”, gazdele de la CS Campina reușind sa depașeasca pe Petrolul 95, scor 1-0 (reușita decisiva i-a aparținut…

- Sambata, inaintea jocului de fotbal in care liderul Ligii A Prahova- CSO Tricolorul Breaza – a intalnit pe CS Cornu, a avut loc un important eveniment in viata stadionului de fotbal. Denumit pana acum stadionul Parc, datorita poziționarii sale in oraș, arena și-a schimbat numele, oficial, in stadionul…

- Europarlamentarul Rares Bogdan i-a cerut ministrului de Finante, Adrian Caciu, sa dea explicatii publice cu privire la motivul pentru care in transpunerea reglementarilor europene in legislatia romaneasca Ministerul Finantelor a omis sa introduca un cod CAEN asociat centralei de cogenerare pe care…

- Asociația Județeana de Fotbal Prahova pregatește returul Ligii A, unul in care se vor impune reguli noi din partea Federației, pe linia informatizarii bazelor de date. Astfel, din retur, toate echipele din primul eșalon județean vor trebui sa foloseasca sistemul Footbal Conect pentru a introduce jucatorii…