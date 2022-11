Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și SUA sunt naționalele calificate din grupa B in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar 2022. SUA a reușit o calificare istorica, in timp cenaționala lui Southgate a invins Țara Galilor la scor de neprezentare.

- Campionatul Mondial din Qatar a ajuns la ultima etapa a grupelor. Confruntarile de foc din optimi se vor stabili in urmatoarele 4 zile. Franța, Brazilia și Portugalia sunt singurele echipe care au obținut biletele pentru faza eliminatorie dupa doar doua meciuri jucate. Qatar și Canada au fost deja eliminate.…

- Ziua de luni vine cu ultimele doua grupe care iși vor desfașura ultima partida din cadrul etapei cu numarul 2. Pana acum, puține echipe s-au vazut calificate cu o etapa inainte, semn ca avem parte de un Mondial echilibrat in Qatar. Azi suntem cu ochii pe Brazilia și Portugalia, trupe ce pot scapa de…

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…

- Anglia și Statele Unite au pus la cale cea de a cincea remiza alba a actualei ediții a Campionatului Mondial, in cel de a-l doilea meci din Qatar. Americanii au facut o impresie mai buna, scorul de 0-0 fiind parca inechitabil, luand in considerare ocaziil

- A șasea zi de meciuri de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar aduce primele meciuri din etapa secunda a grupelor, iar unele echipe pot deja obține calificarea in optimi. Cele patru dueluri de pe 25 noiembrie vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- Vameșii de la Aeroportul Internațional Hamad din Doha au facut luni o captura importanta de droguri. 1.990 de pastile de Tramadol, un analgezic, și 464,5 grame de hașiș au fost confiscate unui pasager care incerca sa intre in Qatar, potrivit L'Equipe. Captura de droguri in Doha, in timpul Campionatlui…

- Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a criticat organizarea Campionatului Mondial de catre Qatar. O noua voce se poziționeaza impotriva turneului care va avea loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie. Dupa Conte și Guardiola, și Sarri a luat poziție și a avut cuvinte dure la adresa competiției. Mauricio…