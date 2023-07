Sambata a inceput Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”, editia 37. Dupa o parada prin centrul Pitestiului, ansamblurile participante au fost primite de primarul Cristian Gentea, cel care a si deschis festivalul in parcul Lunca Argesului. Plin de culoare și frumusețe, Festivalul Carpati a scos in evidenta bogația și frumusețea culturii tradiționale, frumusețea cantecelor și dansurilor, a costumelor populare, unicitatea fiecarei natiuni, in contextul globalizarii si al pastrarii identitatii socio-culturale. Primarul Cristian Gentea: “Suntem bucuroși sa gazduim in ”Lunca Argeșului” deschiderea…