Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este restrictionata sambata dinineata pe Autostrada Soarelui din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini, o persoana fiind ranita usor. Pe drumul spre litoral deja este aglomeratie si se circula in coloana.

- Accident de circulație, miercuri, la intersecția strazilor Grigore Alexandrescu cu strada Augustin Coman. Doua persoane au ajuns la spital, dintre care și o fetița de 5 ani, dupa ce un șofer nu a acordat prioritate.

- Joi, 11 iunie 2020, incepand cu ora 10.00, vor fi ridicate restrictiile de circulatie de pe Autostrada Soarelui, mai devreme decat a fost estimat initial, anunta Ministerul Transporturilor intr-un comunicat de presa.

- Nicolae Robu a izbucnit (si) astazi pe tema mobilitatii din Timisoara. Primarul nu ascunde ca practic nu vrea sa supere cu nimic majoritatea formata din soferi, in conditiile in care a fost intrebat, pur si simplu, daca s-a analizat posibilitatea ca o parte din benzile auto sa fie desfiintate, fie si…

- Un control de rutina desfașurat de polițiștii Compartimentului Rutier Gura Humorului, in cadrul unei acțiuni de combatere a conducerii sub influența alcoolului, i-a dus pe aceștia la constatarea a trei infracțiuni in cazul unui autoturism oprit vineri seara, dupa ora 23.00, pe drumul județean DJ ...

- La Timisoara nu se va proceda la transformarea unor benzi de circulatie auto in piste pentru biciclete, pentru ca aceasta ar duce la proteste imense, crede primarul orasului. Traficul s-ar bloca, iar poluarea ar creste, chiar la acel „rau” dioxid de azot, pentru care Comisia Europeana ia la bani marunti…

- 16 persoane, intre care și un agent de poliție și cinci angajați R.A.R, au fost trimiși in judecata pentru savarsirea a 138 de fapte de coruptie si complicitate la coruptie: luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, potrivit Direcției Generale Anitcorupție Sibiu.

- Politia din Lituania a intors din drum in jur de 15.000 masini in urma instalarii de baraje in weekendul trecut pentru a impune respectarea interdictiei de calatorie de Paste, in cadrul eforturilor de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres.Politia…