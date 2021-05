Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de inlocuire a vechilor conducte de apa de pe strada Cernatului din municipiul Targu Secuiesc se apropie de final, rețeaua urmand sa fie pusa in funcțiune cel tarziu pana la mijlocul lunii mai, potrivit conducerii Gospodarie Comunale SA. Directorul societații, Kozsokar Attila, a declarat…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…

- Programul „Dam valoare rablei tale”, initiat de Primaria municipiului Sfantu Gheorghe cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, va demara vineri, 9 aprilie, iar autoritatile locale promit sa suplimenteze bugetul de un milion de lei, prevazut pentru acest proiect, daca vor exista…

- Numarul autoturismelor din municipiul Sfantu Gheorghe a crescut in ultimii cinci ani cu aproape 4.500, ajungand la peste 22.000, iar problema locurilor de parcare devine din ce in ce mai presanta, a declarat marti primarul Antal Arpad. „Intre 2016 si 2021, deci in ultimii cinci ani, numarul de autoturisme…

- La Sfantu Gheorghe, schimbarea contoarelor de branșament amplasate in exteriorul blocurilor de locuit se va desfașura treptat, in funcție de condițiile meteorologice, dar consumatorii nu vor fi afectați in mod direct. In mai multe locații din municipiul Targu Secuiesc aceste lucrari sunt deja in derulare.…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat marti ca va lansa anul acesta un program de subventionare a chiriilor pentru tineri, in paralel cu demararea de noi constructii de locuinte pentru acestia. Autoritatile locale au precizat ca acest program a fost conceput ca raspuns la una dintre cele mai…

- Cel mai mare centru comercial din judetul Covasna, realizat in municipiul Sfantu Gheorghe printr-o investitie privata, va fi inaugurat saptamana viitoare si va oferi peste 600 de noi locuri de munca. Galeria comerciala, construita in Lunca Oltului, se va intinde pe o suprafata de peste 20.000 mp, va…

- Primaria Sfantu Gheorghe cauta un nou administrator pentru Parcul Industrial de la Campu Frumos, postul fiind vacant de la finalul anului trecut, cand fostul administrator a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei. Autoritatile locale au anuntat pe pagina de internet a Primariei demararea procesului…